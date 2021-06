Hoe een Afghaanse bermbom oud-militair Luuk Elshout (36) sterker maakte: 'Ik lig er geen nacht wakker van’

Dichtgetim­mer­de ramen en deuren, een krakkemik­kig gebouw: van krot naar kroeg

24 juni Dichtgetimmerde ramen en deuren. Een krakkemikkig gebouw. Voor de een is de oude brandweerkazerne in het gebied Gennepermolen aan de Niers in Gennep niet meer dan een krot. De ander ziet er een prachtig gebouw in. Een monument misschien wel.