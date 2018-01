Hoe een avondje in een karaokebar uit de hand liep: 'Daders dachten dat er over hen werd gezongen'

EINDHOVEN - Een avondje stappen eindigde voor de 25-jarige Jean Paul Kers uit Zuidland in een drama. Op het Stratumseind in Eindhoven werd hij zo mishandeld dat hij zeven breuken opliep in zijn gezicht. De politie is dringend op zoek naar getuigen.

Agenten werden zaterdagochtend rond 04.30 uur op het Stratumseind aangesproken door een man die vertelde dat een vriend van hem zojuist mishandeld was. De politie trof het slachtoffer aan op de uitgaansstraat. Hij zat op de grond en was ernstig toegetakeld in zijn gezicht.

Zeven breuken

Met een ambulance werd hij overgebracht naar het ziekenhuis. Daar bleek hij zeven breuken in zijn gezicht te hebben: bij zijn jukbeen, kaakbeen, oogkas en neus. Omdat het slachtoffer zeker weet dat de verwondingen zijn veroorzaakt door één klap, zijn de artsen overtuigd dat dit niet met een vuist is gebeurd. Daarvoor zijn de verwondingen te ernstig.

„We zijn een onderzoek gestart", zegt de woordvoerder van politie. „Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Op dit moment verzamelen we camerabeelden. Ook zijn we op zoek naar getuigen. Daarvoor is een oproep op onze website geplaatst. We willen zoveel mogelijk mensen spreken die iets hebben gezien of gehoord hebben. Ieder klein detail kan van belang zijn. Ook mensen die in het bezit zijn van foto’s of filmpjes kunnen deze delen via het online tipformulier op onze website."

Facebook-actie

Beau Kers, de 19-jarige zus van het slachtoffer is direct nadat ze het verhaal van haar broer had gehoord een actie gestart op Facebook waarin ze getuigen van de mishandeling oproept zich te melden bij de politie. Bij haar beschrijving van de mishandeling heeft ze foto's van haar broer geplaatst die de ernst van zijn verwondingen laten zien. De oproep was zondagmiddag al meer dan 20.000 keer gedeeld.

Omdat haar broer nauwelijks kan praten, staat Beau iedereen te woord. „Jean Paul was met een groepje van acht teamgenoten van voetbalvereniging Abbenbroek in een karaokebar geweest. Toen ze terug wilden gaan naar hun hotel in Mierlo en op weg waren naar een taxi, liepen ze nog te zingen. Op een gegeven moment kwam er een groep van drie of vier mannen met een aantal vrouwen voorbij. De mannen stapten op mijn broer en zijn vrienden af omdat ze dachten dat er over hen werd gezongen. Toen één van de vrienden van mijn broer rustig zei dat dat niet zo was, kreeg hij een klap", vertelt Beau.

Boksbeugel of stalen pijp

„Mijn broer kreeg niet mee wat er gebeurde, omdat hij er met zijn rug naar toe stond. Hij werd vanaf de zijkant neergeslagen. Daarna zijn de mannen ervandoor gegaan. Mijn broer is met spoed met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hij heeft zeven fracturen in zijn gezicht bij zijn jukbeen, kaakbeen, oogkas en neus. Hij weet wel zeker dat het maar om één klap ging. Hij is niet bewusteloos geweest. Dus wij vermoeden dat hij met een boksbeugel of stalen pijp is geslagen."