Hoe een kickbokskampioen en drugsdealer bij de Here Jezus kwam

Boek Knock Out al 40.000 keer verkocht

In het houten schuurtje in de tuin van zijn rijtjeshuis in Tholen houdt de 54-jarige Gottmers kantoor. Hij is druk met dozen vol met de jubileumuitgave van zijn boek Knock Out. De twintigste druk alweer. Mooi moment voor een nieuwe frisse kaft om zijn levensverhaal dat hij in 2010 te boek stelde. De teller staat inmiddels op 40.000 en veel van die exemplaren verkocht hij zelf na afloop van een lezing of een boksclinic.

Hij trekt al zo’n zeventien jaar rond langs kerken en kantines, cafés of cellencomplexen. Aan gedetineerden, gelovigen, scholieren of ontspoorde jongeren en verslaafden vertelt hij zijn verhaal. Hoe een verlegen jongetje met een te dominante vader opgroeide in Rotterdam, Europees kickbokskampioen werd, in drugs ging handelen, daar stinkend rijk en ook verslaafd van werd. Gottmers als de hoofdrolspeler in zijn eigen misdaadfilm maar wel met een happy end. En dan kan er maar één regisseur zijn: onze lieve heer zelf. ,,In de cel las ik soms wel veertien uur per dag in de bijbel.”