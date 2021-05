Hoe gaat het na FVD-breuk verder in Brabant?

Gedeputeer­de Erik Ronnes: ‘Dit is een droevige dag voor Brabant’

20 mei DEN BOSCH/BOXMEER - Samenwerken in de provincie met Forum voor Democratie en JA21 kon niet langer, vinden VVD, CDA en Lokaal Brabant. En dus trokken de fracties van die partijen vandaag de stekker uit de coalitie. Een nieuwe bestuurscrisis in de provincie is een feit. Gedeputeerde en geboren Boxmerenaar Erik Ronnes (CDA) vindt het ‘een droevige dag’.