Hoe groot is de kans dat de wolf toch een mens pakt?

Het nijpt nu al bij Leonie, Gwen en Ringo en dan moet de winter nog beginnen: ‘De inflatie voelt als een klap in mijn gezicht’

TILBURG/DRUNEN – ,,Ik maak me zorgen, de kou komt eraan.” Leonie, moeder van vijf, is niet de enige die zich zorgen maakt. Levensmiddelen, energie, de ziektekostenverzekering, alles wordt duurder. Leonie, Gwen en Ringo laten ons komende maanden meekijken in hun huishoudboekje. Hoe komen ze de winter door? Vandaag maken we kennis, ook met hun financiële situatie.

2 oktober