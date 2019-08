Hoe het werkelijk zit met onze hebzucht

Wanneer ben je gul en wanneer juist gierig?

Lastige vraag. Oké, die net voor de vakantie aangeschafte 58 Inch Ultra HD 4K Samsung led-tv tijdens de actieweek bij Mediamarkt was misschien niet per se nodig. Maar hè, vorige week in Parijs we hebben toch geld gegeven aan die sneue jongen met die stompjes op dat matje. Zo zijn we ook. Of die zigeunerin op dat terras, hebben we toch een roos van gekocht. Ze keek nog chagrijnig ook. Of nog eens wat: die collectanten bij ons aan de deur, bellen zelden voor niks aan. Ja, laatst dan, toen hadden we geen klein geld in huis. Klein geld ja, want we geven al genoeg aan goede doelen.