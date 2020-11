Hoe hoog mag Vincent van Gogh in Brabant van de toren blazen?

Nieuwsover­zicht | Stijging aantal positieve corona­tests in Brabant - Vluchtende bestuurder botst met grote snelheid op politieau­to

11 november In Brabant is het aantal nieuwe positieve coronatests weer gestegen. Een Bossche vrouw is afgelopen nacht van haar balkon gesprongen om te ontsnappen aan een brand in haar woning en er is een streep gezet door de Luchtmachtdagen die volgend jaar op vliegbasis Gilze-Rijen zouden plaatsvinden. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van woensdag.