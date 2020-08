Hoe kon corona zo om zich heen grijpen bij nertsen?

Na een week ‘veel te warm’ in Brabant, nu een weekend ‘veel te nat’

14 augustus Voor het hele land geldt vrijdag nog steeds code geel in verband met aanhoudende hitte. Toch koelt het dit weekend enigszins af. Waar we afgelopen week kampten met temperaturen van 34 graden, schommelt het dit weekend tussen de 25 en 28 graden in Brabant, aldus Weerplaza.