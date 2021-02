Hoe kon het zó fout gaan met Brabantse cultuursubsidies? Instellingen overwegen rechtsgang

CDA, D66, GroenLinks en PvdA willen inzicht in het verslag van de provinciale hoor- en adviescommissie die de gebreken in de beoordeling blootlegde. In het verslag, dat al wel in handen is van het Brabants Dagblad, klinkt ook kritiek op de rol die gedeputeerde Wil van Pinxteren had in de bezwarenprocedure. Hem wordt ‘gebrekkige informatievoorziening’ verweten. De provinciebestuurder wil daar nu nog niet op reageren, hij wacht daarvoor eerst op de nieuwe beoordeling en op een evaluatie van de huidige manier van cultuursubsidies verstrekken.