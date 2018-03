'Hoe kun je dit laten gebeuren?' Drugsvondst in Breda leidt tot intern onderzoek bij Juzt

,,We maken ons ernstig zorgen over wat er is gebeurd”, zegt Jos van Nunen, voorzitter Raad van Bestuur van Juzt. Op de vraag hoe dit heeft kunnen gebeuren heeft hij nog geen antwoord.



,,We wachten eerst het politie-onderzoek af en ook intern hebben we de zaak in onderzoek.” Van Nunen vertelt jongeren met bijvoorbeeld gedragsproblemen in de woning werden opgevangen.



Het gaat, benadrukt hij, niet om jongeren die eerder in aanraking zijn geweest met justitie. ,,De jongeren worden licht begeleid. Het is voor hen de laatste fase naar zelfstandig wonen, bedoeld voor jongeren die niet thuis kunnen opgroeien.”



Dat er maar een keer in de week naar de jongeren wordt omgekeken, ontkent hij: ,,Er komt elke dag wel iemand langs”, aldus Van Nunen.