Hoe maak je Eftelingmuziek? Componist René Merkelbach over ‘die gouden formule’

Nieuwsover­zicht | Carnaval lijkt steeds reëler - Waarschu­wings­schot bij aanhouding man met mes

Het lijkt er meer en meer op dat we dit jaar carnaval kunnen gaan vieren. Mogelijk gebeurt dat wel zonder politie, want die dreigt te gaan staken. Verder loste de politie in Eindhoven afgelopen nacht een waarschuwingsschot om een verwarde man met een mes aan te houden. En in Boxtel maken ze zich zorgen om de herrie van Eindhoven Airport. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van vrijdag.

11 februari