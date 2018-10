Hoe Mades Powerweekend spectaculair decor van tv-programma Hunted werd: ‘Slechts twee mensen wisten ervan’

30.000 kaarten tweede GelreDome-show van Snollebol­le­kes razendsnel uitver­kocht: ‘Nondeju!’

20 oktober BEST - In navolging van het razendsnel uitverkochte concert van de Snollebollekes in de GelreDome, zijn nu ook alle kaarten voor het extra ingelaste optreden uitverkocht. “Nondeju, ook de extra show is heulemaal uitverkocht. Bizar! Niet te geloven", laat de feestact uit Best in een reactie op Facebook weten.