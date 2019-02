Hoe omzeil je die kater met carnaval?

VIDEO Hallucine­ren­de trip met Barend van Hoek

14:38 DEN BOSCH - Barend van Hoek maakt een stripboek. Dat is verrassend, de in Den Bosch wonende, in 1969 in Goirle geboren kunstenaar is toch vooral bekend om zijn installaties en schilderijen, vooral van jonge vrouwen. Maar met dat stripboek, MAAN!, blijft Van Hoek toch ook dicht bij zijn eigen bekende werk. Geen tekstballonnen, geen duidelijk verhaal, maar een reeks van kleine schilderijtjes die een eenheid vormen. Het is een stripboek dat geen stripboek wil zijn.