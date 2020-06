Hoe (on)duidelijk is onze nieuwe maximumsnelheid voor bestuurders uit België en Duitsland?

VIDEO Directeur Theaters Tilburg maakt zich sterk voor Scapino Ballet

16:21 TILBURG - Rob van Steen, directeur van Theaters Tilburg, heeft het voortouw genomen in de strijd voor behoud van het Scapino Ballet. Met directeuren van 65 theaters in het land stuurt hij een brief aan de minister van Cultuur. Die actie komt uit zijn koker. ,,Scapino is belangrijk voor ons theater.”