Hoe Rob (38) na een paar biertjes op de spoedeisende hulp terechtkomt: ‘Nog een dag? Nee, mij niet meer gezien’

Even geen carnaval bij Kozakken Boys na verlies tegen FC Lisse; ‘Het ontbrak aan de echte spirit’

Het is carnaval in Brabant, maar daar was zaterdag in Werkendam na afloop van het inhaalduel van Kozakken Boys tegen FC Lisse (heel even) niets van te merken. De bezoekers beëindigden de sterke reeks van de ‘boys’ en namen door een scheidsrechterlijke dwaling de punten mee naar de bollenstreek: 1-2.