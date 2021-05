Hoe verder met de zaak tegen de familie R.?

Marc Pos, geboren Bossche­naar, is één van de regisseurs van het songfesti­val: ‘Er zit een aantal verrassin­gen in’

17 mei CROMVOIRT - Als deze week het songfestival de huiskamers van 200 miljoen tv-kijkers binnen rolt, gaat voor Marc Pos een wens in vervulling. De geboren en getogen Bosschenaar is één van de regisseurs van het grootste televisiespektakel op aarde. ,,Of dat druk geeft? Daar ben ik totaal niet mee bezig.”