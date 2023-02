Hoe wordt verkeer in Willemstad-Oost straks geregeld?

De gemeente wil in beeld krijgen welk effect de verschillende ontwikkelingen gezamenlijk hebben op de verkeerssituatie in Willemstad. ,,Daarom gaan we opdracht geven voor een breed verkeersonderzoek’’, zegt een woordvoerster. ,,In dat brede onderzoek worden verkeersgegevens die er al zijn van Willemstad Oost en Bovensluis betrokken.”