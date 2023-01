Hoe zwem je uit het water als er ijs op ligt? Kinderen leren wakzwemmen in Warande

OOSTERHOUT - Voor Suze van de Sanden lijkt het wakzwemmen in De Warande een beetje op een feestje. Immers, daags ervoor werd de schoolverlater van katholieke basisschool Marcoen in Dorst 12 jaar.

En spanning, wat bij een partijtje hoort, is daarbij wel degelijk gegarandeerd. ,,Anders zijn er geen duikers bij om je te helpen”, zegt Suze. Een brede glimlach vertelt dat de sporen van enige zenuwen al lang een vlucht hebben genomen. ,,Ik was er al snel aan gewend, het is helemaal niet eng.”

Als een van de weinige kinderen draagt Suze een duikbril. Raar, immers als je gaat schaatsen zet je dat ding niet op je hoofd. ,,Ik heb een hoge plussterkte, dan is het niet fijn om onder water met ogen open te zwemmen.”

Maar als het ooit het onheil zich meldt - de schaatsgekke Suze rijdt in een wak -, dan zal alleen zien haar kunnen helpen. ,,Je moet naar het donker zwemmen als er geen sneeuw op het ijs ligt. En naar het licht als dat wel zo is”, zegt ze. En – heel belangrijk – niet in paniek raken. Het wakzwemmen, waaraan ook de groepen acht van de basisscholen Menorah en De Meander, meedoen is gedifferentieerd: er zijn grote en kleine gaten in het plastic.

Tien gratis zwemlessen

Vijf jaar geleden besloot het college van burgemeester en wethouders het project Swim in het leven te roepen. Reden: de kinderen zonder zwemdiploma in beeld brengen. Die kregen in De Warande van Moove, die sportbeoefening en activiteiten voor Oosterhouters faciliteert en organiseert, tien gratis zwemlessen in de hoop dat dit werd voortgezet tot aan het A-diploma.

Een van de onderdelen was het wakzwemmen, zegt Nicole Huizinga, buurtsportcoach van Moove. ,,In eerste instantie was dat de laatste les van een reeks voor kinderen van groep 6, 7 en 8. Maar dan moest je op verschillende dagen en tijden duikers regelen, dat was te bewerkelijk. Door alleen de groepen 8 uit te nodigen, hebben we er één beweegmoment van gemaakt.”

Het wakzwemmen levert nóg iets op: kinderen maken sowieso kennis met De Warande. Huizinga: ,,We hopen natuurlijk dat ze vaker komen.”

Volledig scherm Cursus wakzwemmen in zwembad de Warande. Onder begeleiding van instructuurs op de kant en duikers in het water mochten leerlingen ervaren hoe het is om onder ijs en door een wak te zwemmen. © Pix4Profs/Edwin Wiekens

