Hoge gasprijs jaagt Brabantse ambities met aardwarmte alleen maar aan

Nieuwsover­zicht | Bewoner na woning­brand opgepakt - Kindje (4) overlijdt na val in zwembad

16 oktober Een bewoner van wie het huis afbrandde in Best is opgepakt door de politie. De politie houdt rekening met brandstichting. Een jong kind van vier overleed na een val in het zwembad. En zzp’er Geert heeft een schuld van 130.000 euro. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van zaterdag.