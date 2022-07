Hoge prijzen en personeelstekorten dreigen tempo uit woningbouw te halen in Brabant

,,Tempo erin houden, dat is nu het belangrijkste”, zegt provinciebestuurder Erik Ronnes over woningbouw in Brabant. De CDA-gedeputeerde weet dat dat makkelijker gezegd is dan gedaan. De oorlog in Oekraïne stuwt de prijzen op van energie en van bouwmaterialen als staal en hout. Ook het tekort aan personeel dreigt een spaak in het wiel te steken.