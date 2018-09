Hoge snelheden en '25 politieauto's': achtervolging op klaarlichte dag over A16 eindigt in België

Overijssel volgt Brabants voorbeeld: Geitenstop van kracht

10:51 OVERIJSSEL/BRABANT - Overijssel voert per direct een geitenstop in. Bestaande geitenboerderijen mogen niet meer uitbreiden, nieuwe geitenbedrijven mogen zich niet meer in de provincie vestigen en het omzetten van een bedrijf naar een geitenhouderij is ook niet meer toegestaan. Brabant voerde in 2017 als eerste een geitenstop in.