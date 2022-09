Hoge vaste lasten? Misschien betaal je voor deze verzekeringen en abonnementen wel te veel

lezers helpen lezers Het erfstuk van Giel verhuist naar Grave: de piano komt in een filmcafé te staan

Giel van Dillen uit Culemborg bood zijn piano aan in de rubriek ‘Lezers helpen lezers’: ‘Welke vereniging, verzorgingshuis of particulier doe ik een plezier met een antieke eikenhouten piano (Knauss). Hij is gerestaureerd maar moet worden gestemd’.

27 september