Hogere verkeersboetes in België vanaf 1 juli

Witte goud: Brabant na Limburg topleveran­cier asperges

29 mei Ruim een derde van alle Hollandse asperges kwam in 2018 uit Noord-Brabant. Daarmee is de provincie 's lands tweede leverancier van het witte goud, na koploper Limburg, dat ruim 60 procent van alle asperges leverde. Dat blijkt uit cijfers van het CBS over de aspergeteelt in 2018.