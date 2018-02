Homofobe CDA'er uit jongerentak gezet nadat hij man 'betonschaar-behandeling' toewenst

Het bestuur van de jongerenafdeling van het CDA in Arnhem gaf Vreeling een tweede kans. ,,De uitspraken zijn in het verleden gedaan en daar heeft hij zijn excuses voor aangeboden. In samenspraak met de LHBT-gemeenschap besloten we Vreeling een tweede kans te geven. In de afgelopen dagen hoorden we over uitspraken die hij recent heeft gedaan. Daarop hebben we besloten Vreeling per onmiddellijke ingang uit het bestuur te zetten’’, legt vice-voorzitter Klaas Valkering van het CDJA desgevraagd uit.