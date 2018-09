Hond weigert zwaargewond aangetroffen baasje achter te laten op parkeerplaats in Bladel

Waalwijks gezin vlucht voor orkaan Florence: 'Het leek wel oorlogsge­bied'

15 september VIRGINIA BEACH/TILBURG - ,,Het lijkt eigenlijk op vakantie, maar dat is het natuurlijk helemaal niet'', vertelde Mats van Heumen (12) donderdag in het Jeugdjournaal over de evacuatie wegens orkaan Florence. Mats woont met zijn vader en moeder in Virginia Beach in de kuststaat Virginia, VS. Met z'n drieën is het uit Waalwijk afkomstige gezin dinsdag gevlucht voor het naderende orkaangevaar.