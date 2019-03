Honderden arbeidsmigranten naar Boxtel: waar die moeten wonen? Geen idee

Wie die vraag opwerpt rond de uitbreiding van vleesproducent Vion in Boxtel met 600 werknemers, blijft aan het eind zitten met nog meer vragen dan antwoorden. ,,Het is een serieus punt bij onze investering van 35 miljoen”, stelt een Vion-woordvoerster. Maar ook: ,,Wij zijn natuurlijk geen bouwbedrijf of makelaar.”

De toenemende problemen bij huisvesting van de inmiddels 100.000 arbeidsmigranten in Brabant is volop doorgedrongen tot de campagnes rond de verkiezingen voor Provinciale Staten. De problemen waar veel gemeenten mee worstelen zijn inmiddels zo groot, dat de provincie de regie overneemt. Zo viel in januari te beluisteren tijdens een grote conferentie over huisvestingsproblemen van veelal Oost-Europese arbeidsmigranten.

Wat doet de provincie?

Nu doet zich in Boxtel een concreet voorbeeld voor: vleesproducent Vion breidt uit en verschuift 600 arbeidsplaatsen van de locatie in Scherpenzeel naar Boxtel. Dan gaat het om zo’n 120 vaste krachten en voor de rest vooral flexwerkers, meestal uit Polen, Roemenië of Slowakije. Wat dan verwacht mag worden van de provinciale regierol is onduidelijk, want gedeputeerde Erik van Merrienboer verwijst één op eén naar de Boxtelse wethouder volkshuisvesting.

Vion: ‘We zijn geen makelaars’

Vion en de Boxtelse wethouder Eric van den Broek overleggen regelmatig. Concrete plannen voor huisvesting zijn er nog niet. ,,We voelen ons als werkgever verantwoordelijk voor onze werknemers waar ze ook vandaan komen. Voor de flexwerkers werken we samen met uitzendbureaus die ook voor huisvesting zorgen”, stelt de woordvoerster. De rol daarbij van Vion? ,,We controleren regelmatig woonlocaties of aan alle regels voldaan wordt.”

Uitzendbureau HMS: ‘Dan rijden ze gewoon wat langer’

Zo heeft uitzendbureau Horizon Meat Services zo 440 Oost-Europese uitzendkrachten bij de Vion-vestiging in Scherpenzeel. Directeur Aoulad Ben Arroun voorziet geen problemen. ,,Die werknemers wonen nu ook her en der in Nederland en Duitsland, voor een gedeelte via ons bedrijf in bij voorbeeld hotels. Bij de verhuizing naar Boxtel blijft dat zo. Dan rijden ze wat langer in onze auto’s naar de nieuwe werkplek.”

SP Boxtel: 'Het is nu al knellend’