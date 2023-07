Honderden huizen liggen in opslag, terwijl spoedzoekers geen woning kunnen vinden

Rosmalense bouwgigant vaart wel bij hoognodig onderhoud aan wegen en woningen

AMSTERDAM/ROSMALEN - Wegen en woningen, viaducten en vliegvelden, er is in Nederland veel aan renovatie of onderhoud toe. De Rosmalense bouwgigant Heijmans vaart daar wel bij, bleek vrijdag bij de presentatie van de halfjaarcijfers in Amsterdam.