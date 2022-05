Honderden meldingen van schade in Brabant na zware regen- en onweersbuien

Interpolis ontving tot vrijdagochtend 08.00 uur 338 schademeldingen vanuit het hele land. Het ging daarbij vooral om mensen die als gevolg van de regenbuien last hadden van ondergelopen kelders, waterschade door lekkage van het dak en schade aan hun huis door vallende takken en bomen. In de loop van vrijdag wordt er opnieuw veel regen en mogelijk ook onweer verwacht, vooral in het oosten van Brabant. Interpolis sluit zich aan bij het advies van meteorologen om losse voorwerpen in de tuin op te bergen of vast te zetten , om zo schade te voorkomen.

Waterschade

In Oisterwijk kwamen donderdag door de zware buien diverse woningen onder water te staan en in Son en Breugel stortte een manege gedeeltelijk in. In winkelcentrum De Els in Waalwijk liepen verschillende winkels waterschade op. In Eindhoven viel een boom op een bedrijfspand aan de Dillenburgstraat en bij het Amphia Ziekenhuis in Breda zorgde het slechte weer voor een breuk in een hemelwater-afvoerpijp. In Woudrichem brandde een rieten dak van een woonboerderij volledig af, vermoedelijk door blikseminslag.