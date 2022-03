Honderden vogelliefhebbers wachten in spanning op romantische hereniging visarenden op het webcam-nest

Nieuwsover­zicht | Ingrid stopt dronken bestuurder na achtervol­ging - Man rijdt in op hekwerk van burgemees­ter

Een ernstig verwarde man is zondagochtend met zijn auto ingereden op het toegangshek van de woning van de burgemeester van Steenbergen. De bestuurder, die ook nog op een politiewagen in probeerde te rijden, is aangehouden. De 37-jarige Eindhovenaar die zaterdagavond in Eindhoven gewond op straat werd gevonden, bleek meerdere steekwonden in zijn hoofd te hebben. In Tilburg zorgde de Eindhovense Ingrid ervoor dat een dronken bestuurder werd klemgereden na een ongeluk. Lees dit en meer in het nieuwsoverzicht van zondag.

