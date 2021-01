Hoofdredacteur Brabants Dagblad: ‘een foto van een brandende auto, is geen veiligheidsrisico waard’

Hoofdredacteur van het Brabants Dagblad Lucas van Houtert is helder: ,,Intern zijn de instructies duidelijk. Een foto van een brandende auto is géén veiligheidsrisico waard.”

Maar nieuwsfoto's maken is wel het werk van de journalist die zondagavond voor de krant van Lucas van Houtert in Tilburg op pad was. Daar hoort die brandende auto bij, en ook die rellende jeugd. En altijd maakt hij ook die foto, tot gisteravond. Toen foto's maken ineens niet meer belangrijk was. De fotograaf blikt terug: ,,De groep werd steeds groter. Een man of zestig zeker; allemaal jongeren die hun eigen wijk aan het slopen waren.” Hij wilde het vastleggen, maar zijn camera was als een rode lap.

Een klein uurtje later staat hij in een brandgang. Met z'n sleutels tussen z'n vingers geklemd, klaar om zich te verdedigen. De journalist vertelt vandaag z'n verhaal. Anoniem, want de angst voor het niet meer normaal uit kunnen voeren van z'n werk, zit er in. Maar het verhaal is belangrijk. Want wat er gisteren gebeurde, is geen incident meer. ,,Het is de sfeer die in heel Nederland voelbaar is.”

,,We waren kutjournalisten. We moesten wegwezen", gaat hij verder. De woorden maakten in eerste instantie niet echt indruk, hij is inmiddels wat gewend. ,,Maar de sfeer werd steeds grimmiger. Politie waarschuwde al dat ze niet meer konden instaan voor onze veiligheid.” En op het moment dat hij een foto wil maken van een jongen die een stuk hout richting de politie gooit, slaat de vlam in de pan. ,,We moesten echt rennen. Stenen vlogen onze kant uit.” Ze kiezen een brandgang om in te verdwijnen. ,,Maar ze vonden ons. Ik hoor het ze nog roepen: ‘we hebben die fotograaf te pakken'.

Volledig scherm Jongeren trekken door de Tilburgse wijk. Ze laten een spoor van vernielingen achter zich. © BD

Een bewoner komt net op dat moment polshoogte nemen. Hij doet de deur van zijn schuur open. De journalisten ontsnappen. Bij de bewoner thuis wachten ze de rellen even af. Pas als het rustiger is gaan ze de straat weer op; verder met het werk. ,,Er stond nog een auto in brand. Daar ben ik heen gegaan.”

‘Blijven doen wat we moeten doen’

,,Wij zien dat bij alle maatschappelijke onrust die er is, ook geweld richting journalisten toeneemt. Het lijkt legitiem geworden om de pers te belagen", reageert Lucas van Houtert die namens de krant aangifte doet. Vakbond NVJ reageert vandaag dat ‘het geweld moet stoppen'. De journalistenvakbond gaat in overleg met redacties over de manier om veilig te kunnen blijven werken. ,,Want natuurlijk blijven wij doen wat we moeten doen: laten zien hoe groepen mensen hun eigen wijk vernielen of een stadscentrum tot een slagveld maken. Maar meer dan ooit moeten we daarbij op onze veiligheid letten.”

Nieuwe rellen in de stad worden al weer aangekondigd. Tilburg zou vanavond zomaar weer eens het toneel kunnen zijn van rellende jongeren die een spoor van vernielingen achter zich laten. Ook hij zal er weer zijn. ,,Natuurlijk.” Het is en blijft z'n werk. Wegblijven is geen optie. ,,Maar misschien laat ik dit keer de camera eerst maar even in de auto liggen.”

Volledig scherm Schaftketen werden omver geduwd tijdens de rellen zondag in Tilburg © BD