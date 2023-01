Hoofdrolspelers ‘zeer groot crimineel netwerk’ op Nationale Opsporingslijst: duo gaf opdracht schietincidenten Tilburg en Waalwijk

Voor dat soort klussen hadden zij diverse personen ‘in dienst’. De politie meldt in het opsporingsbericht van de twee: ,,Hierbij zijn diverse personen (zwaar) gewond geraakt. Zo werd per vergissing een man neergeschoten die lag te slapen in een chalet in de gemeente Tienhoven toen deze onder vuur werd genomen en vonden er, in opdracht van de verdachten, diverse schietincidenten plaats in Tilburg en Waalwijk.”

Daarmee wordt gedoeld op acties in mei en juni van 2020. Toen werd in Waalwijk eerst een woning aan de James Ensorstraat beschoten. Enige tijd later werden aan de Tilburgse Van Mierrisstraat een man en zijn 9-jarige dochter beschoten. In Tilburg werden vervolgens een kapperszaak aan de Korvelseweg en de erboven gelegen woning onder vuur genomen.

Al snel onderzocht de politie of de incidenten met elkaar te maken hadden en of er een link was met de internationale drugshandel. Voor het vuurwapengeweld in Tienhoven is El Kandoussi bij verstek veroordeeld tot twaalf jaar cel.

Volledig scherm De Korvelseweg is afgezet voor onderzoek naar de schietpartij. © Jack Brekelmans

Drie leiders van zeer groot crimineel netwerk

Dat maakte de politie vanavond bekend in het landelijke opsporingsprogramma Opsporing Verzocht. Mohammed Najib Kajdouh en Fahd el Kandoussi worden, samen met de reeds aangehouden verdachte Mounir K, gezien als de absolute leiders van een zeer groot crimineel netwerk die zich jarenlang heeft bezig gehouden met het importeren van grote partijen cocaïne vanuit Zuid-Amerika naar Europa en uiteindelijk Nederland. Dat gebeurde via containers in de havens van Rotterdam en Antwerpen.

De mannen stonden volgens de politie in direct contact met de cocaïne producerende kartels in Zuid-Amerika en Europese afnemers van de cocaïne. ,,De drie leiders van de organisatie waren de personen die bepaalden wanneer een partij werd geïmporteerd, hoe groot de partij zou worden, hoe de partij geïmporteerd zou worden en aan wie de partij zou worden (door) verkocht. De verdachten hebben met deze handel waarschijnlijk tientallen miljoenen euro’s per jaar verdiend. Dit geld lijkt veelal te zijn uitgegeven aan luxe goederen en onroerend goed, al dan niet in het buitenland.”

Luxueus leventje

Daarmee leidden ze een luxueus bestaan. Zo bezitten ze onder meer onroerend goed in Dubai. Ook in Nederland hebben ze vastgoed en auto’s op hun naam staan. ,,Ze hebben met het verdiende geld zeer exclusieve goeden aangeschaft, waarmee ze een luxueus leventje leiden. De bezittingen zijn op illegale wijze verkregen en dat nemen we ze af, want misdaad mag niet lonen”, aldus een woordvoerster van de politie in het programma.

Beide mannen zijn bij de politie in beeld gekomen na een analyse van versleutelde berichten tussen criminelen. De twee kopstukken zouden zich onder meer bezighouden met cocaïnehandel en daarmee verband houdende ernstige geweldsmisdrijven en zijn tot nu toe redelijk onbekend gebleven. Ze zijn de afgelopen jaren gezien in zowel Dubai als Marokko, waar ze vermoedelijk onroerend goed bezitten.

