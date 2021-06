Hoogleraar Pieter Tops over aanpak ondermijnende criminaliteit: ‘We moeten strenger zijn voor elkaar’

Persoon zwaarge­wond bij steekpar­tij in azc Overloon; ook verdachte moet naar ziekenhuis

1 juni OVERLOON - Bij een steekpartij in azc Overloon zijn vannacht twee personen gewond geraakt. De ene is met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht, de ander raakte licht gewond en is aangehouden. Ook die is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht.