Hoogwater onderstreept belang van miljoenenproject Meanderende Maas, zo ziet en hoort deze dijkwachter

De camping van Ed staat blank: ‘We wisten dat dit kon gebeuren’

16:01 MEGEN - Camping De Maasakker staat onder water. Maar eigenaar Ed Steiger houdt in zijn huis nog net droge voeten. ,,Het was wel even spannend. Maar het is minder hoog gekomen dan ik vreesde. Zie hier de winst van ruimte voor de rivier.”