Hotels voor honderden arbeidsmigranten moeten verboden worden, dat is wat deze Brabantse actiegroepen willen

Joop en Judith wonen in Bredase Heilig Hartkerk: ‘Er is geen kast die tegen de wanden past’

BREDA - Op de plek van het altaar kom je hun woning binnen. De marmeren vloer in de hal is hergebruikt. De zuilen, de hardstenen plinten, alles ademt kerk in het luxe appartement van Joop van Aard en Judith Jeuring. Eind september worden ze bewoners van de Heilig Hartkerk.