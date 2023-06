Houtse Meer stopt al na twee maanden met dakterras en verwijst borrelende dagjesmensen door

Met video Steekpar­tij domper op jubileum­feest hockeyclub Waalwijk: ‘Ze werd meteen van haar fiets getrapt’

WAALWIJK - Bij een steekpartij na afloop van het 75-jarig jubileumfeest van Hockeyclub Waalwijk raakten in de nacht van vrijdag op zaterdag twee mensen gewond. De slachtoffers, 17 en 20 jaar, werden in hun been gestoken en naar het ziekenhuis gebracht. Jan de Ruijter was pas één dag voorzitter van de hockeyclub. ,,Het had niks met ons te maken”, vertelt hij zaterdag.