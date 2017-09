Hudson's Bay niet naar V&D-pand Eindhoven

EINDHOVEN - Het Canadese luxe warenhuis Hudson's Bay trekt niet in het voormalige pand van V&D in Eindhoven.

Maandenlange onderhandelingen over een vestiging in het voormalige V&D-pand in hartje centrum zijn op niets uitgelopen. Dat zegt een woordvoerder namens pandeigenaar Pensioenfonds Metaal en Techniek. Hudson's Bay opent de komende tijd in rap tempo warenhuizen. Amsterdam had dinsdag de primeur, Rotterdam is donderdag aan de beurt.

Met het stuklopen van de gesprekken lijkt een invulling voor het lege V&D-pand, dat inmiddels al bijna 17 maanden op slot zit, ver weg. Vastgoedbeheerder MN, de vermogensbeheerder van de pandeigenaar, is terug bij af en houdt opnieuw alle opties open. In willekeurige volgorde: een andere keten betrekt het hele pand, er volgt een opdeling met meerdere nieuwe huurders of er worden kantoren en appartementen gerealiseerd. Met de gemeente Eindhoven wordt daarover momenteel nauw overleg gevoerd. Al heeft de pandeigenaar op dit moment geen concrete ijzers in het vuur voor het pand van 15.000 vierkante meter, grofweg drie voetbalvelden.

'Te grote verplichting'

Dat Hudson's Bay uiteindelijk niet in Eindhoven opent, is opvallend. Volgens makelaars en vastgoedeigenaren is de winkelstad juist populair bij internationale winkelformules. Onder meer Primark, TK Maxx, Zara en Stradivarius openden (één van) hun eerste winkels in Eindhoven. Maar in het geval van de V&D-kolos bleek de huurprijs die hoort bij een langlopende overeenkomst in combinatie met de noodzakelijke investeringen een te grote verplichting, aldus MN. ,,Jammer, want er is een halfjaar intensief met elkaar gesproken", zegt MN-woordvoerder Michiel Cleij. ,,Er is ook geen reden om aan te nemen dat onderhandelingen worden hervat."

Hudson's Bay heeft vorig jaar laten weten 'tot 20 locaties te openen in Nederland'. ,,Dat kunnen er dus ook minder zijn. Er zijn nu 17 winkels aangekondigd", aldus een zegsvrouw van Hudson's Bay, die verder niet op het afketsen van de Eindhovense deal wil ingaan.

