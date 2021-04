Huisarts Hans Versteegh denkt aan eigen gezondheid en stopt voortijdig: ‘Ik heb de veerkracht niet meer’

Afvalbak­ken veroveren ons huis: waarom jouw keuken steeds meer op een kleine milieu­straat lijkt

6 april Appelschillen in de gft-bak, boterhamzakjes bij het plastic en de krant bij het oud papier. Nu onze keukens steeds meer op een kleine milieustraat beginnen te lijken, rijst de vraag: helpt het? Het antwoord is: ja. Voor de portemonnee én afvalberg. Maar we zijn er nog lang niet. Kijk hieronder hoe jouw gemeente scoort.