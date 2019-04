Huisartsen: ‘Het loopt spaak in de jeugdzorg’

Bouma is ook bestuurslid van zorggroep Synchroon, een samenwerkingsverband van huisartsen in de regio Oss-Uden-Meierijstad. De organisatie wil dat kinderen en jongeren met psychische problemen zo spoedig mogelijk op de juiste plek geholpen worden zodat de problemen niet verergeren. PRO-RCH (samenwerkingsorganisatie in de huisartsenzorg-GGZ in Midden-Brabant) deelt de zorgen. Evenals zorggroepen BeRoEmD (Berlicum, Rosmalen, Empel en Den Bosch), Chronos in Den Bosch en Beter in de Bommelerwaard. Zij hebben de organisatie van de geestelijke gezondheidszorg in de huisartsenpraktijk uitbesteed aan de stichting Haspel. Medisch directeur Sylvia van Manen is zelf als huisarts gespecialiseerd in de GGZ, ook zij hekelt de lange wachtlijsten.