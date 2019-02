Huisartsenkorps in Brabant vergrijst: ‘Vervanging zoeken wordt steeds moeilijker’

Het aantal huisartsen en banen in gezondheidscentra in Brabant is in 2018 afgenomen met 6,5 procent ten opzichte van 2017. In de rest van Nederland nam het aantal banen in die sector alleen maar toe of bleef het gelijk. Alleen in Limburg is ook een daling te zien in die sector, met 8 procent. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag publiceerde.

Quote Huisartsen willen hun praktijk overdoen en zoeken vervanging, maar dat wordt steeds moeilijker. Karin van Haaren, huisarts ,,Verdrietig”, noemt Karin van Haaren, huisarts in Terheijden en voorzitter van de Huisartsenkring West-Brabant, de afname van het aantal banen in haar sector. Ze is bekend met het probleem, dat volgens haar voor een groot deel wordt veroorzaakt door de vergrijzing onder huisartsen. ,,Huisartsen willen hun praktijk overdoen en zoeken vervanging, maar dat wordt steeds moeilijker. Ook het vinden van vervanging tijdens vakanties en ziekte is moeilijk.”

Quote Dat heeft ermee te maken dat we in Brabant geen eigen huisartsen­op­lei­ding hebben. Karin van Haaren, huisarts Het probleem speelt in heel Nederland, zegt Van Haaren, maar in Brabant is het nog wat moeilijker. ,,Dat heeft ermee te maken dat we in Brabant geen eigen huisartsenopleiding hebben. Je ziet dat huisartsen na hun opleiding vaker in die omgeving blijven, of zich daar vestigen waar hun partner werk heeft. Dat zijn vaak ook hoogopgeleide mensen, en behalve in Eindhoven vinden die hier lastiger een baan. Het platteland is minder in trek.”

Zorg en welzijn

Een op de zes banen voor werknemers in Nederland is een baan in de sector zorg en welzijn. In het derde kwartaal van 2018 waren er in totaal 1,4 miljoen banen in die sector. Dat is 2,6 procent meer dan een jaar eerder, meldt het CBS dinsdag 5 februari. Vooral in Flevoland kwamen er veel banen bij.

In Noord-Brabant nam het totale aantal banen in de zorgsector iets meer toe dan landelijk: in 2018 waren er in Brabant 188.900 banen, een toename van 2,8 procent vergeleken met 2017 (183.700 banen). In 2016 waren er nog 179.300 banen.

Verschillen

Onder zorg en welzijn vallen allerlei branches, waarbij flinke verschillen in de groei zijn te zien. In Noord-Brabant nam het aantal banen in 2018 het sterkst toe in de kinderopvang (8,4 procent). De gehandicaptenzorg liet een toename zien van het aantal banen met 5,8 procent.

Binnen de jeugdzorg daarentegen nam het aantal banen vergeleken met de rest van het land sterk af (-8.1 procent).

Landelijk

De toename van het aantal banen in 2018 vergeleken met 2017 was landelijk het grootst in de branches kinderopvang (7,1 procent) en de geestelijke gezondheidszorg (7,4 procent). Alleen in de branche sociaal werk waren er minder banen vergeleken met een jaar eerder (-2,6 procent).

Uren