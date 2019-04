Huizenprijzen blijven stijgen in Midden-Brabant, Den Bosch blijft duurste gemeente

Dat blijkt uit de jongste cijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) over de eerste drie maanden van 2019. Gemiddeld ging de prijs van een woning met een kleine tien procent omhoog. Den Bosch blijft met afstand de duurste gemeente om een huis te kopen. Daar betaal je voor een huis nu gemiddeld 313.000 euro. De verschillen in de regio zijn echter groot.

Regio Waalwijk/Drunen

In deze regio valt vooral op dat het aanbod aan te koop staande huizen fors terugloopt. Met liefst 17,5% is die daling veel groter dan elders. Vergeleken met een jaar eerder is het aantal tussenwoningen dat te koop wordt aangeboden zelfs met de helft gedaald. Dat komt vooral omdat de oplevering van nieuwe woningen en appartementen op zich laat wachten.

Regio Uden

De huizenprijzen in deze regio stegen de afgelopen maanden gemiddeld met 10,3% naar 304.000 euro. Met dat gemiddelde ligt de verkoopprijs veel hoger dan in de regio Tilburg en omgeving. In totaal zijn er 268 woningen verkocht in het eerste kwartaal van 2019.

Regio Oss

Ook hier zijn de huizenprijzen flink gestegen met 13,5 procent. De gemiddelde verkoopprijs is in Oss iets hoger dan in Uden met 305.000 euro. Wel is het de enige regio van Midden-Brabant waar iets meer huizen zijn verkocht dan vorig jaar. Daar is een stijging te zien van 2,8 procent. In totaal zijn er 185 woningen verkocht dit kwartaal.

Regio Den Bosch

Met een gemiddelde verkoopprijs van 313.000 euro is Den Bosch veruit de duurste regio van Brabant. Voor een tussenwoning betaal je gemiddeld 263.000 euro terwijl dat in de regio Tilburg 226.000 euro is. Ook hier zijn de prijzen in totaal gestegen met 6 procent en is er een lichte daling in verkopen van 1,1 procent.

Regio Tilburg/Oirschot