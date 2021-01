Huizenprijzen stijgen ‘ongekend hard’, toch meer huizen verkocht in Brabant dan een jaar eerder

Nieuwsover­zicht | Winkel moet deuren sluiten na uit de hand gelopen mondkapjes­con­tro­le - Ongevallen door gladde wegen

9 januari Een winkel in Eindhoven is op last van de burgemeester gesloten, nadat een mondkapjescontrole totaal uit de hand was gelopen. In Etten-Leur is een woning beschoten, maar de familie gelooft niet dat het om een doelgerichte aanslag gaat. De gladheid zorgde zaterdagochtend voor problemen op de weg in de buurt van Den Bosch en PSV’er Jorrit Hendrix gaat de club na ruim 16 jaar verlaten. Dat en meer in het nieuwsoverzicht van zaterdag.