Hulpeloze dakloze uit Breda staat na revalidatie op straat

Reactie revalidatiecentrum De MARQ



Directeur Ellen van Kroonenburg en specialist ouderengeneeskunde Carla Nieuwenhoff van revalidatiecentrum De MARQ noemen de ervaring van Rick Krijnen ‘heel vervelend, voor hem en voor ons’. In verband met de privacy willen ze niet ingaan op zijn specifieke situatie. Het enige dat Van Kroonenburg over de zaak kwijt wil is dat ‘een verhaal altijd twee kanten heeft’. En dat De MARQ altijd bereid is om het gesprek met hem en zijn vertegenwoordigers aan te gaan.



Van Kroonenburg en Nieuwenhoff zeggen in alle gevallen uiterst zorgvuldig om te gaan met hun patiënten. Nieuwenhoff: ,,We stellen samen met de revalidant de doelen vast. Die doelen evalueren we regelmatig. Grote besluiten nemen we altijd in overleg met de revalidant.’’ Het doel van revalidatie is dat iemand naar huis kan. Als dat niet kan wordt gezocht naar een andere oplossing, zoals een verpleeghuis. ,,Maar dat kan alleen als die persoon dat zelf wil’’, aldus Nieuwenhoff. Heeft iemand geen onderdak dan zoekt het team naar een andere mogelijkheid. ,,Het is altijd weer zoeken naar een goede oplossing. Elke revalidant doorloopt een ander traject. En mensen nemen soms ook zelf besluiten waar wij het niet mee eens zijn.’’



De MARQ houdt voorlichtingsavonden over de mogelijkheden die er zijn nadat iemand is ontslagen uit het revalidatiecentrum. ,,Die zijn we gestart naar aanleiding van klanttevredenheidsonderzoeken’’, vertelt Nieuwenhoff. Revalidanten en hun contactpersonen zouden die voorlichting als positief ervaren.



Revalidatiecentrum De MARQ richt zich op geriatrische revalidatie, ofwel revalidatie van kwetsbare mensen. Het is opgericht door zorgorganisaties Avoord Zorg en Wonen, Stichting Elisabeth en Surplus.