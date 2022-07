Hulphond Max is weggehaald bij blind baasje Jo: ‘Ik voel me klote en verdrietig’

VUGHT - Hij is weg. Vanochtend rond 9 uur heeft de bijna blinde Jo (75) zijn hulphond Max een laatste knuffel gegeven. “En nu is het goed klote met me", zegt de Vughtenaar die Max zijn beste maatje, zijn alles, noemde. “Ik ben nu helemaal alleen, en Max is voor mij wat een partner of kind voor iemand anders is.”