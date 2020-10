‘I can not get pin out', hoorde politie verdachte van granaataanslag op Osse café zeggen

LIVE VIA TWITTERDEN BOSCH/OSS - Dertien dagen na de granaataanslag op café 't Berghje in Oss hoorde de politie de drie verdachten lachend commentaar geven op de beelden van Opsporing Verzocht. ,,I cannot get the pin out", zo vingen de politiemicrofoons op uit de mond van Nicky P., een van de verdachten.