IC-bus met coronapatiënten heeft pech, zieken met ambulances en traumahelikopter naar ziekenhuis gebracht

Groene Woud als ‘Central Park’ tussen drukke steden: Eindhoven, Den Bosch en Tilburg

19:11 BOXTEL - Kloppend Hart in het Groene Woud: Boxtel, Best en Sint-Oedenrode bedachten het in 2011. Negen jaar later is er dertig miljoen euro geïnvesteerd en zijn zeker vijftig kleine én grote projecten uitgevoerd in het Groene Woud.