Identiteit van gevonden dode in het water langs Stadhouderslaan in Grave nog onbekend

De politie was lange tijd bezig met onderzoek ter plaatse. Daaruit moet nog blijken wat de identiteit van de gevonden dode is. Ook is nog onduidelijk wat de mogelijke doodsoorzaak is. Volgens een politiewoordvoerder kwam via 112 een melding binnen dat iemand een lijk had zien drijven in het water. Die melding bleek afkomstig van medewerkers van Waterschap Aa en Maas die in de buurt aan het werk waren.





Politie en brandweer kwamen naar Grave. Daar bleek volgens de zegsman dat het menselijke lichaam al gedurende lange tijd in het water moet hebben gelegen. Daardoor is zelfs moeilijk vast te stellen of het om een man of een vrouw gaat.