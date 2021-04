Idols-deelnemer Joel de Tombe uit Eindhoven boekt tegenwoordig succes na succes met Duitse boyband

Afgelopen juni kreeg Joel de Tombe een ongebruikelijk verzoek via Instagram. Of hij misschien deel zou willen uitmaken van een nieuw op te richten, Duitse boyband? ,,Mijn eerste gedachte was dat deze man helemaal gek was geworden”, zegt hij. ,,Maar goed, hij had een blauw vinkje achter zijn naam, dus zijn account was geverifieerd. Ik belde hem en hij kwam welbespraakt over. Ik antwoordde: ,,Ik heb wel interesse, maar weet je wel dat ik geen 25 meer ben?”