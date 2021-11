Iedereen schreeuwt om personeel en dat voelen we allemaal, maar we hadden het ook kunnen zien aankomen

,,Zoeken, zoeken, zoeken”, klinkt het in de video. En dan zijn kinderen turend met een verrekijker en een vergrootglas te zien. Niet naar lieveheersbeestjes of bijzondere plantjes, maar naar ‘lieve en grappige mensen’ die hen kunnen begeleiden in het dagelijks leven. Die zijn heel hard nodig, want door hun verstandelijke beperking kunnen zij zichzelf niet redden en voor hun ouders is de zorg te intensief en bij sommigen door agressief gedrag zo complex dat thuis wonen geen optie meer is.