Ieniemini klimaatmensjes gespot in Arboretum

‘Jezus’ zou graag in God willen geloven: hoofdrol­spe­ler Mats over de Passie van de Langstraat

WAALWIJK - Afgelopen zaterdag werd in sporthal De Slagen de Passie van de Langstraat opgevoerd. In dit eigentijdse lijdensverhaal speelde Mats Lodenstijn de rol van Jezus. Daarmee ging een wens in vervulling.