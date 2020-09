Iets minder inbraken in Brabant dan vorig jaar: het meest in Eindhoven, minst in Reusel-De Mierden en Baarle-Nassau

Hitte blijft nog een week hangen, maar records gaan we niet meer breken

16 september Het is gedaan met de weerrecords in Brabant. Hoewel het kwik in Gilze-Rijen dinsdag nog de 35,1 graden aantikte, dalen de temperaturen in Brabant de komende dagen gestaag. Maar koud wordt het allerminst. De komende week ligt de maximum temperatuur volgens Weerplaza rond de 25 graden.